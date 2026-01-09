قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يعقد مؤتمره الصحفي قبل مواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يعقد منتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمره الصحفي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الجمعة، وذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويشهد المؤتمر حضور حسام حسن المدير الفني للفراعنة، إلى جانب محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني، للحديث عن جاهزية اللاعبين وخطة الفريق للمباراة.

حسام حسن يتحدث عن الجوانب الفنية والاستعدادات

من المنتظر أن يتطرق حسام حسن خلال المؤتمر إلى أبرز التحضيرات الفنية التي خاضها المنتخب خلال الأيام الماضية، خاصة بعد اكتمال صفوف الفريق وارتفاع الروح المعنوية بين اللاعبين. كما سيتحدث عن تقييمه لمستوى منتخب كوت ديفوار، وخطة الجهاز الفني لمواجهة القوة البدنية والسرعات التي يتميز بها المنافس الإيفواري.

تريزيجيه يكشف طموحات اللاعبين قبل اللقاء

من جانبه، يتحدث محمود حسن تريزيجيه عن حالة اللاعبين داخل المعسكر، ومدى تركيزهم قبل المباراة المهمة، مؤكدًا أن الجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير المصرية ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري.

تفاصيل مباراة مصر وكوت ديفوار

تقام مباراة مصر وكوت ديفوار على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في مواجهة قوية يتطلع خلالها المنتخب الوطني لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب خطوة جديدة من منصة التتويج. وتعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفراعنة في البطولة


 

