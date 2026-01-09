قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو
ارتفاع معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال ديسمبر 2025 محققا 3 ملايين راكب
في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد
السكة الحديد تقرر امتداد مسير قطار من الإسكندرية إلى سوهاج بدءا من الغد
سفير إيران لدى روسيا: سنواصل تطوير برنامجنا النووي
عناصر من إدارة الهجرة الأمريكية يطلقون النار على شخصين في بورتلاند
سماء رمضان على موعد مع حدث استثنائي.. ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك
وزير الزراعة: حجم الاستثمار في قطاع الدواجن يتخطى 100 مليار جنيه
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة
استشهاد 14 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة
رياضة

ياسر ريان: حسام حسن لن يجازف أمام كوت ديفوار

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لن يجازف خلال مواجهة كوت ديفوار المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيتعامل مع اللقاء بحذر شديد نظرًا لقوة المنافس.

وأوضح ياسر ريان، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور، أن المنتخب الوطني سيعتمد بشكل كبير على التنظيم الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر يمتلك أفضلية تاريخية أمام المنتخبات الإفريقية، وهو ما يمنح اللاعبين ثقة إضافية قبل المواجهة المرتقبة، لافتًا إلى أن مباراة كوت ديفوار لا تحتاج لإجراء تغييرات كثيرة في التشكيل الأساسي، في ظل الاستقرار النسبي على العناصر التي شاركت مؤخرًا.

وأشار ريان إلى أن حسام حسن قد يلجأ للدفع بخالد صبحي في مركز الظهير الأيسر لزيادة التأمين الدفاعي، مرجحًا مشاركته أساسيًا على حساب الخيارات الأخرى.

كما أوضح أن مصطفى محمد يمر بفترة تراجع في المستوى، ما يجعل مشاركته أساسيًا أمرًا صعبًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حسام حسن يمتلك مرونة كبيرة في تغيير مراكز عدد من اللاعبين وفقًا لسير المباراة.

حسام حسن منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

