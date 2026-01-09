ياسر ريان: حسام حسن لن يجازف أمام كوت ديفوار

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لن يجازف خلال مواجهة كوت ديفوار المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيتعامل مع اللقاء بحذر شديد نظرًا لقوة المنافس.

وأوضح ياسر ريان، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور، أن المنتخب الوطني سيعتمد بشكل كبير على التنظيم الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر يمتلك أفضلية تاريخية أمام المنتخبات الإفريقية، وهو ما يمنح اللاعبين ثقة إضافية قبل المواجهة المرتقبة، لافتًا إلى أن مباراة كوت ديفوار لا تحتاج لإجراء تغييرات كثيرة في التشكيل الأساسي، في ظل الاستقرار النسبي على العناصر التي شاركت مؤخرًا.

وأشار ريان إلى أن حسام حسن قد يلجأ للدفع بخالد صبحي في مركز الظهير الأيسر لزيادة التأمين الدفاعي، مرجحًا مشاركته أساسيًا على حساب الخيارات الأخرى.

كما أوضح أن مصطفى محمد يمر بفترة تراجع في المستوى، ما يجعل مشاركته أساسيًا أمرًا صعبًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حسام حسن يمتلك مرونة كبيرة في تغيير مراكز عدد من اللاعبين وفقًا لسير المباراة.