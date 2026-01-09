ممر شرفي لـ منتخب بنين بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا.. صور

غادرت بعثة منتخب بنين فندق الإقامة فى المغرب عقب وادع بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التى تستمر حتي يوم 18 يناير الجاري.



وودع منتخب بنين بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 إثر تلقيه خسارة أمام نظيره منتخب مصر الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 بـ كان 2025.



وفي مشهد إنساني راقي عند مغادرة منتخب بنين للمغرب اصطف موظفو وعمال وطهاة الفندق في ممر شرفي تقديرًا واحترامًا بعد وداعهم كأس الأمم الإفريقية.



وتنطلق اليوم الجمعة 9-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الكاميرون والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

