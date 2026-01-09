قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
وظائف خالية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. قدم الآن
الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه.. تفاصيل
مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. بوابتك نحو الاحتراف التقني
الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا اليوم الجمعة
استعراض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر مداخل جامعة هارفارد .. تفاصيل
الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي
التركيبة الكاملة لمجلس النواب الجديد.. إنفوجراف
رياضة

ممر شرفي لـ منتخب بنين بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا.. صور

منتخب بنين
منتخب بنين
يسري غازي

غادرت بعثة منتخب بنين فندق الإقامة فى المغرب عقب وادع بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التى تستمر حتي يوم 18 يناير الجاري.

وودع منتخب بنين بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 إثر تلقيه خسارة أمام نظيره منتخب مصر الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 بـ كان 2025.

وفي مشهد إنساني راقي عند مغادرة منتخب بنين للمغرب اصطف موظفو وعمال وطهاة الفندق في ممر شرفي تقديرًا واحترامًا بعد وداعهم كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق اليوم الجمعة 9-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الكاميرون والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
مالي X السنغال – 6 مساء – beIN Sports HD MAX 1

الكاميرون X المغرب – 9 مساء -  beIN Sports HD MAX 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي X ريال سوسيداد – 10 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 الخليج X ضمك – 3.10 مساء – قناة Thmanyah

التعاون X الشباب – 5.05 مساء – قناة Thmanyah

الخلود X الاتحاد – 7.30 مساء – قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
ريكسهام X نوتينجهام فوريست – 9.30 مساء – beIN Sports HD 1

بنين كأس أمم إفريقيا منتخب مصر المغرب الكاميرون

