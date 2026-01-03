مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية

كشف نبيل الطرابلسي، المدرب المساعد لمنتخب بنين عن طريقة إيقاف محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، خلال المواجهة القادمة ضد الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال الطرابلسي في تصريحات عبر زووم في برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "منتخب مصر قوي ويمتلك نجوم في جميع المراكز، كما يتمتعون بالربط الجيد بين الثلاثة خطوط".

وأكمل: "سنسعى بكل تأكيد لإيقاف محمد صلاح من خلال تقريب المسافات، ولكن لا يجب التركيز على صلاح وننسى تريزيجيه، لابد من وجود "بلوكات" قريبة من بعضها لإيقاف خطورة منتخب مصر".

واختتم: "يجب ألا نترك محمد صلاح يلعب "واحد ضد واحد"، هناك فارق في الإمكانيات، وصلاح يمتلك السرعة والمهارة الفردية، ولكن نحاول نكون ضعف العدد لأن منتخب مصر أفضل منا في الفرديات، ونحاول تقديم مباراة جيدة".