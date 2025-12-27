قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب بنين يتجاوز بوتسوانا وينعش آماله في أمم أفريقيا 2025

منتخب بنين
منتخب بنين
محمد سمير

حقق منتخب بنين فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب بوتسوانا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

أقيمت المباراة على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات السنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبنين، وبوتسوانا.

سجل منتخب بنين هدف المباراة الوحيد خلال الشوط الأول، عن طريق اللاعب يوهان روشي في الدقيقة 29، بعد هجمة منظمة استغل خلالها ارتباك دفاع بوتسوانا، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية أعادت الفريق إلى دائرة المنافسة على التأهل.

وشهد الشوط الأول أفضلية واضحة لمنتخب بنين من حيث الاستحواذ، حيث بلغت نسبة حيازة الكرة 60.2% مقابل 39.8% لصالح بوتسوانا، بينما جاءت التسديدات على المرمى متكافئة بواقع تسديدة واحدة لكل فريق، في شوط اتسم بالحذر الدفاعي من الجانبين.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب بوتسوانا تعديل النتيجة، إلا أن التنظيم الدفاعي لمنتخب بنين وتألق خط الظهر حال دون استقبال أي أهداف، ليحافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع منتخب بنين رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، خلف السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللذين يمتلكان الرصيد ذاته، بينما ظل منتخب بوتسوانا في المركز الرابع دون نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

ويعد منتخب بنين أحد المنتخبات المرشحة لملاقاة منتخب مصر في دور الـ16، حال تداخل الحسابات النهائية للمجموعات، ما يمنح المباراة المقبلة للفريق البنيني أهمية مضاعفة في تحديد ملامح مشواره بالبطولة.

وتستمر منافسات المجموعة الرابعة وسط صراع قوي على بطاقات التأهل، في ظل تقارب المستوى بين المنتخبات، وترقب الجماهير لمصير المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية من كأس أمم أفريقيا 2025

منتخب بنين منتخب بوتسوانا كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب أمم أفريقيا 2025 يوهان روشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

بالصور

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد