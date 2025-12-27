منتخب بنين يتجاوز بوتسوانا وينعش آماله في أمم أفريقيا 2025

حقق منتخب بنين فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب بوتسوانا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

أقيمت المباراة على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات السنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبنين، وبوتسوانا.

سجل منتخب بنين هدف المباراة الوحيد خلال الشوط الأول، عن طريق اللاعب يوهان روشي في الدقيقة 29، بعد هجمة منظمة استغل خلالها ارتباك دفاع بوتسوانا، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية أعادت الفريق إلى دائرة المنافسة على التأهل.

وشهد الشوط الأول أفضلية واضحة لمنتخب بنين من حيث الاستحواذ، حيث بلغت نسبة حيازة الكرة 60.2% مقابل 39.8% لصالح بوتسوانا، بينما جاءت التسديدات على المرمى متكافئة بواقع تسديدة واحدة لكل فريق، في شوط اتسم بالحذر الدفاعي من الجانبين.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب بوتسوانا تعديل النتيجة، إلا أن التنظيم الدفاعي لمنتخب بنين وتألق خط الظهر حال دون استقبال أي أهداف، ليحافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع منتخب بنين رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، خلف السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللذين يمتلكان الرصيد ذاته، بينما ظل منتخب بوتسوانا في المركز الرابع دون نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

ويعد منتخب بنين أحد المنتخبات المرشحة لملاقاة منتخب مصر في دور الـ16، حال تداخل الحسابات النهائية للمجموعات، ما يمنح المباراة المقبلة للفريق البنيني أهمية مضاعفة في تحديد ملامح مشواره بالبطولة.

وتستمر منافسات المجموعة الرابعة وسط صراع قوي على بطاقات التأهل، في ظل تقارب المستوى بين المنتخبات، وترقب الجماهير لمصير المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية من كأس أمم أفريقيا 2025