صافرة النهاية.. أمير هشام يعلق على فوز الكونغو الديمقراطية على منتخب بنين

علق الإعلامي أمير هشام علي مباراة الكونغو الديمقراطية أمام بنين.

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صافرة النهاية

الكونغو الديمقراطية تحصد أول 3 نقاط في مشوارها بالكان بفوز ثمين على بنين 1-0 ".

وحقق منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز على منتخب بنين بنتيجة 1-0، في العاصمة المغربية الرباط، ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب 2025.

وسجل منتخب الكونغو الديمقراطية هدف التقدم عن طريق ثيو بونغوندا في الدقيقة 16 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة حصد منتخب الكونغو أول 3 نقاط له في المجموعة الرابعة ليتصدرها، ويبقى منتخب بنين دون نقاط، وفي انتظار اللقاء الأخر في المجموعة بين منتخبي السنغال وبوتسوانا الذي يقام اليوم.

تشكيل المنتخبين

كشف مدربا منتخبا الكونغو الديمقراطية وبنين عن تشكيل فريقيهما قبل مواجهتهما، بعد قليل، في العاصمة المغربية الرباط، ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب 2025.