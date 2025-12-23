قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
محامي سارة خليفة يطالب باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين في قضية تصنيع المخدرات
رياضة

منتخب الكونغو الديمقراطية يفوز على بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 1-0

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز على منتخب بنين بنتيجة 1-0، في العاصمة المغربية الرباط، ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب 2025.

وسجل منتخب الكونغو الديمقراطية هدف التقدم عن طريق ثيو بونغوندا في الدقيقة 16 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة حصد منتخب الكونغو أول 3 نقاط له في المجموعة الرابعة ليتصدرها، ويبقى منتخب بنين دون نقاط، وفي انتظار اللقاء الأخر في المجموعة بين منتخبي السنغال وبوتسوانا الذي يقام اليوم.

تشكيل المنتخبين

كشف مدربا منتخبا الكونغو الديمقراطية وبنين عن تشكيل فريقيهما قبل مواجهتهما، بعد قليل، في العاصمة المغربية الرباط، ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب 2025.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية ضد بنين في كأس أمم أفريقيا

فى حراسة المرمى: مباسي نزاو.

فى خط الدفاع: وان بيساكا- مبيمبا- تاونزييي- ماسوكو- موتوسامي.

فى خط الوسط: بونغوندا- صديقي- كايمبي- مبوكو.

فى خط الهجوم: باكامبو.

تشكيل منتخب بنين ضد الكونغو الديمقراطية

فى حراسة المرمى: ساتورتين.

فى خط الدفاع: موميني- فيردون- روش- وورو.

فى خط الوسط: الميدا- إيموران- دوس- دودو- أييغون.

فى خط الهجوم: ألوكو.

منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب بنين بنين بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

