قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقبات مالية وفنية.. صفقات سوبر تعاند الأهلي في الميركاتو الشتوي
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
باستثمارات 100مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع متكامل للغزل والملابس بالقنطرة
اليوم.. اختتام منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات WBLA 2025
بيان هام ..القابضة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء
تصل لـ1000 جنيه شهريًا .. بعد انتهاء لجان الحصر ما مصير فروق الإيجارات القديمة؟|تفاصيل
خلال دقائق.. كيفية استخراج كارت غاز بدل فاقد أو تالف بدون فقد الرصيد
بعد تثبيت الفائدة.. رسوم التحويل وحدود السحب على «إنستاباي»
القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه
وفاة نبيل الغول.. موعد الجنازة ومكان العزاء
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديسابر: التأهل إلى دور الـ16 هدف الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2025

ديسابر
ديسابر
إسراء أشرف

أكد سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أن التأهل إلى دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري في المغرب، يمثل الهدف الأول للفهود.

وقال ديسابر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف): "طموحنا الرئيسي هو اجتياز الدور الأول، فبمجرد الوصول إلى دور الـ16 ندخل مرحلة المباريات الحاسمة. نحن نركز أولًا على التحضير ثم مرحلة المجموعات، وبعدها سنرى. المؤكد أن لدينا منتخبًا قادرًا على الذهاب بعيدًا".

وأضاف المدرب: "لا توجد مباراة سهلة، فالمواجهة أمام بوتسوانا صعبة تمامًا كما هي أمام السنغال، الظروف قد تختلف ولكن مستوى الصعوبة متساوٍ".

وأشار ديسابر إلى أن منتخب الكونغو الديمقراطية يُعد من الفرق الصاعدة في القارة، موضحًا: "نحن ضمن أفضل 10 منتخبات أفريقية حسب تصنيف الفيفا، ولكن هناك دول أخرى أمامنا. لقد تجاوزنا التوقعات في النسخة السابقة عندما وصلنا إلى نصف النهائي، والتحدي الآن هو التأكيد".

وتابع: "نسعى لإثبات أن الإنجازات في كوت ديفوار لم تكن مجرد ضربة حظ، بل بداية لتأكيد حضورنا القوي على المستوى القاري، وقد أظهرت المباريات ضد الكاميرون ونيجيريا ذلك بوضوح".

ديسابر الكونغو الديمقراطية كاف كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

النجم أحمد السقا

بعد فيديو محمد صلاح .. أحمد السقا: صعبت عليّ نفسي.. وهذا سبب حديثي بالإنجليزية |شاهد

النوم

الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ .. واظب عليها كل ليلة

هاني برزي

هاني برزي يكشف كواليس أزمة الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

ترشيحاتنا

أرشيفية

رئيس الوزراء الأسترالي يصف إطلاق النار في سيدني بـ«المروع والمؤلم» ويدعو السكان للحيطة

الرئيس الإسرائيلي

هيرتسوج: لقد حذرنا أستراليا من ضرورة استئصال معاداة السامية

أرشيفية

طقس السعودية اليوم.. أمطار غزيرة تشمل الرياض ومكة مع تحذيرات من جريان السيول

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد