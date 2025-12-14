ديسابر: التأهل إلى دور الـ16 هدف الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2025

أكد سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أن التأهل إلى دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة انطلاقها يوم 21 ديسمبر الجاري في المغرب، يمثل الهدف الأول للفهود.

وقال ديسابر في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف): "طموحنا الرئيسي هو اجتياز الدور الأول، فبمجرد الوصول إلى دور الـ16 ندخل مرحلة المباريات الحاسمة. نحن نركز أولًا على التحضير ثم مرحلة المجموعات، وبعدها سنرى. المؤكد أن لدينا منتخبًا قادرًا على الذهاب بعيدًا".

وأضاف المدرب: "لا توجد مباراة سهلة، فالمواجهة أمام بوتسوانا صعبة تمامًا كما هي أمام السنغال، الظروف قد تختلف ولكن مستوى الصعوبة متساوٍ".

وأشار ديسابر إلى أن منتخب الكونغو الديمقراطية يُعد من الفرق الصاعدة في القارة، موضحًا: "نحن ضمن أفضل 10 منتخبات أفريقية حسب تصنيف الفيفا، ولكن هناك دول أخرى أمامنا. لقد تجاوزنا التوقعات في النسخة السابقة عندما وصلنا إلى نصف النهائي، والتحدي الآن هو التأكيد".

وتابع: "نسعى لإثبات أن الإنجازات في كوت ديفوار لم تكن مجرد ضربة حظ، بل بداية لتأكيد حضورنا القوي على المستوى القاري، وقد أظهرت المباريات ضد الكاميرون ونيجيريا ذلك بوضوح".