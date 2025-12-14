الزمالك يحسم مصير مشاركة عدي الدباغ أمام حرس الحدود

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف مشاركة الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة حرس الحدود، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، والمحدد لها يوم السبت المقبل.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، سيحسم موقف اللاعب من المشاركة عقب عودته إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها إثر خروج منتخب فلسطين من بطولة كأس العرب.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية لتقييم حالته البدنية والفنية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في المباراة، أو منحه راحة إضافية لضمان جاهزيته الكاملة للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف المصدر أن الدباغ قدم مستويات مميزة مع منتخب فلسطين خلال منافسات كأس العرب، وتمكن من تسجيل هدف في المباراة الأخيرة قبل وداع البطولة، معربًا عن تطلعات الجهاز الفني لمواصلة اللاعب تألقه مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.