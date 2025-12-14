قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر تكشف عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد كوم الحيتان |صور
أول رد من نتنياهو عن هجوم سيدني: معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
253 وحدة سكنية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني للقاهرة الكبرى والسويس
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

تصدر الفنان الكبير محمد منير محركات البحث مع دخوله على جدل المثار حول فيلم “الست” للفنانة منة زكي، والذي تباينت الأراء حول مستواه الفني، مع طرح العمل في دور العرض وتحقيقه أكثر من 9 ملايين جنيه حتى الان.

الكينج محمد منير أعرب عن ثقته في المستوى الفني الذي يفدمه المخروج مروان حامد في أعماله، ونوه خلال منشور له عبر صفحته على منصة " إكس"، إنه حتى هذه اللحظة لم يشاهد فيلم " الست"، ولكن لديه ثقة في أن مخرجه مروان حامد ، قدم شيئاً مختلف على مستوى الصناعة.

وقال محمد منير في منشوره: " أنا واحد من اللي لسه ماشفوش فيلم الست لصديقتي الفنانة الكبيرة مني ذكي، لكن مؤمن بالاختلاف ومصدق في ان صديقي المخرج مروان حامد عامل فيلم مختلف . ادوها وادونا فرصه نشوف الاختلاف قبل الهجوم علي العمل وصناعه".

فيلم الست
ويتناول الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية عاشتها أم كلثوم قصة حياتها منذ البدايات الأولى، مروراً بمراحل تكوينها الفني وحتى تحولها إلى واحدة من أعظم أيقونات الغناء العربي وأكثرها تأثيراً في المشهد الفني للمنطقة، ويركز العمل على المحطات المفصلية في حياتها الشخصية والفنية، والتحديات التي واجهتها، ما يجعله أحد أبرز الأعمال التي توثق مسيرتها بكل احترافية.
 

الفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد، ويشارك في بطولته نخبة من أبرز نجوم السينما العربية، تتقدمهم منى زكي، إلى جانب أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، تامر نبيل، نيللي كريم، حيث يجتمع هذا الطاقم في عمل درامي سينمائي غني يعتمد على إنتاج ضخم ورؤية إخراجية تسعى إلى تقديم سيرة أم كلثوم بأسلوب معاصر؛ يجمع بين التوثيق الفني والطرح الإنساني.

ويقدم الفيلم الدور الكبير الذي لعبته كوكب الشرق في العديد من المواقف والأحداث، وكيف صنعت شخصيتها نموذجاً للنجاح، إضافة إلى دورها في دعم بلادها، من خلال تسليط الضوء على ما قامت به خلال فترة الحرب داخل مصر وخارجها.

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

