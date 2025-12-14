جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، لعرض الترتيبات والإجراءات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين بالخارج في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاق الدستوري.

الضوابط والقواعد المنظمة

وخلال المؤتمر، أكدت الهيئة أن التصويت للمصريين بالخارج سيتم وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي أعلنتها مسبقًا، وبما يضمن إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين بالخارج للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والإجرائية المعتمدة.

انتخابات مجلس النواب

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تشهد جولة إعادة في عدد من الدوائر، موضحة أن محافظة دمياط تُعد دائرة انتخابية واحدة في هذه المرحلة، وكذلك محافظة السويس التي تمثل هي الأخرى دائرة واحدة، وذلك وفقًا للتقسيم الانتخابي المعتمد.

وشددت الهيئة على استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج لتوفير المقار الانتخابية وتجهيزها، وضمان سير عملية التصويت في أجواء من الشفافية والانضباط، بما يعكس صورة حضارية للدولة المصرية في الخارج.