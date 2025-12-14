برلمانية المؤتمر بالشيوخ: المشاركة الواسعة في الانتخابات ركيزة لدعم الدولة ومؤسساتها

أكد السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن المشاركة في الانتخابات تمثل العمود الفقري لأي عملية ديمقراطية ناجحة، مشيرًا إلى أن صوت المواطن هو الأساس الذي تُبنى عليه المؤسسات التشريعية القادرة على التعبير عن احتياجات الناس.

وقال إن الدولة المصرية حققت خطوات كبيرة في مسار الإصلاح، وتحتاج الآن إلى مشاركة شعبية واسعة لاستكمال هذا الطريق.

وأوضح غنيم، أن المشاركة ليست فقط اختيارا لنائب، بل هي مشاركة في وضع السياسات العامة وتحديد الاتجاهات المستقبلية للدولة، سواء في ملف التنمية أو الخدمات أو حقوق المواطن.

وأضاف أن البرلمان المقبل سيكون أمامه مسؤوليات كبيرة تحتاج إلى نواب يتمتعون بالكفاءة والقدرة على العمل التشريعي والرقابي.

وأكد غنيم، أن الدولة وفرت جميع الأجواء التي تضمن سير العملية الانتخابية بكل شفافية، بداية من الإشراف القضائي الكامل وتيسير دخول المواطنين للجان، مرورًا بتوفير تأمين شامل للجان الانتخابية.

كما لفت إلى أهمية مشاركة المرأة والشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على دعم مسيرة الدولة في المرحلة المقبلة.

وأشار غنيم، إلى أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات تعكس وعي الشعب وقوة تماسكه، وتؤكد أن المواطن المصري يدرك أهمية دوره في صنع المستقبل.

ودعا غنيم، جميع المواطنين إلى النزول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم في أخر جولات الإعادة بالانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية، مؤكدًا أن المشاركة هي رسالة دعم للاستقرار وتأكيد على قدرة الدولة على تنظيم استحقاق انتخابي نزيه وفاعل.