سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

أقامت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، حفل استقبال بمناسبة احتفال البحرين بأعيادها الوطنية وعيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة، علاوة على مناسبات أخرى وطنية.



حضر الاحتفال، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان نيابة عن دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بالإضافة لمندوب عن وزير الدفاع، ومندوب عن رئيس الأركان، وممثل عن الأزهر الشريف، وعن الكنيسة الأرثوذكسية، وعدد من سفراء الدول الخليجية والعربية والأجنبية والملحقين العسكريين والملحقين الثقافيين، والاعلاميين، والصحفيين ورجال الأعمال والفنانين.

وفي كلمتها خلال الحفل، رفعت فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين لدى مصر المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئةً شعب المملكة الكريم.

وأكدت أن هذه المناسبة الوطنية الغالية، فرصة لتسليط الضوء على المنجزات النوعية خلال المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك وتوجهات الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



وأشادت السفيرة بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البحرين ومصر، وروابط المصير الواحد، والدعم المتبادل، والإيمان المشترك بقيمة الاستقرار والتنمية.

وقالت إن البلدين الشقيقين، بقيادة الملك حمد بن عيسى، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحا في تعزيز الروابط البحرينية–المصرية لتبلغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يعكس التقاء الرؤى حول قضايا الأمن العربي، وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية، وتعزيز التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي.



توطيد العلاقات الأخوية

وذكرت السفيرة إن سفارة البحرين لدى مصر تؤكد التزامها بمواصلة العمل على توطيد العلاقات الأخوية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، ودعم المبادرات المشتركة التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين، وتفتح آفاقًا جديدة للتنسيق والتكامل.

وأعربت سعادتها عن خالص الامتنان لمصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، على دعمهم الدائم وتعاونهم البنّاء، كما توجهت بالشكر للحضور الكرام على مشاركتهم احتفال السفارة بأعياد مملكة البحرين.



كما أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل أن المكانة الدولية لمملكة البحرين تترسخ اليوم بصورة متصاعدة، وهو ما تجسّد مؤخرًا في فوز المملكة بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026–2027، وهو إنجاز دبلوماسي يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسة الخارجية للمملكة ونهجها القائم على الحوار والسلام والتعاون الدولي، مشيرة إلى أن مملكة البحرين ستعمل خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي على إبراز القضايا العربية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تُعد ثابتًا من ثوابت السياسة البحرينية.



كذلك أكدت السفيرة أن مملكة البحرين تفتخر بتوليها هذا العام أيضًا، رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقًا من التزام المملكة بثوابتها الراسخة في دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك.