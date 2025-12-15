قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطط سلام ومقترحات .. اجتماعات عاصفة عن الوصول لاتفاق بشأن أوكرانيا

اجتماعات مكثفة من أجل أوكرانيا
اجتماعات مكثفة من أجل أوكرانيا
محمد على

يستأنف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثاته مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في برلين اليوم الاثنين ، بعد أن أعلن الجانب الأمريكي إحراز "تقدم كبير" في إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وسيلتقي زيلينسكي مجدداً بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر بعد خمس ساعات من المحادثات يوم الأحد، حيث يعقد قادة أوروبيون آخرون اجتماعات في العاصمة الألمانية طوال اليوم.

أوكرانيا تتخلى عن الرغبة في الانضمام للناتو

وكانت أوكرانيا قد أعلنت يوم الأحد استعدادها للتخلي عن طموحها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل ضمانات أمنية غربية إلا أنه لم يتضح بعد مدى التقدم الذي أحرزته المحادثات بشأن هذه القضية أو غيرها من القضايا الحيوية، مثل مستقبل الأراضي الأوكرانية، ومدى قدرة محادثات برلين على إقناع روسيا بالموافقة على وقف إطلاق النار.

تأتي هذه المحادثات في بداية أسبوع حاسم لأوروبا، حيث من المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس للبت في إمكانية ضمان قرض ضخم لأوكرانيا بأصول مجمدة من البنك المركزي الروسي.

وقد تعرضت أوروبا لانتقادات حادة من إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة والأمن وتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى. ويواجه الاتحاد الأوروبي والحكومات  صعوبة في التوصل إلى رد موحد على الانتقادات الأمريكية.

اجتماع وزراء الخارجية 

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين للاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا، على الرغم من أن احتمال حدوث عقبة في اللحظات الأخيرة أمام إبرام اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية يهدد بتقويض جهودهم الرامية إلى إظهار القوة. 

وصرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول لإذاعة دويتشلاندفونك: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان حصول أوكرانيا على أفضل موقف تفاوضي ممكن، وفي حال فشل المفاوضات، أن تمتلك جميع الوسائل اللازمة للرد على هذا العدوان".

أبدى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، الذي شارك بشكل وثيق في محادثات أوكرانيا والتقى زيلينسكي صباح الاثنين قبيل المفاوضات مع الولايات المتحدة، تفاؤلاً حذراً.

وقال في برنامج "بويتينهوف" التلفزيوني الهولندي الذي بُثّ يوم الأحد: "أعتقد أننا في لحظة حاسمة في مفاوضات السلام".

وأضاف ستوب، الذي التقى أيضاً كوشنر في برلين مساء الأحد: "وفي الوقت نفسه، ربما نكون أقرب إلى اتفاق سلام مما كنا عليه في أي وقت مضى خلال السنوات الأربع الماضية".


قال ستوب إن الجانبين يعملان على ثلاث وثائق رئيسية: إطار خطة سلام من عشرين بندًا، ووثيقة تتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، ووثيقة ثالثة حول إعادة إعمار البلاد.

وأضاف: "لذا، فإننا ندرس التفاصيل مع الأمريكيين والأوروبيين والأوكرانيين".

و من المتوقع وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة بريطانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد إلى العاصمة الألمانية يوم الاثنين.

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا  أوكرانيا بالتخلي رسميًا عن طموحاتها في حلف الناتو وسحب قواتها من نحو 10% من منطقة دونباس الشرقية التي لا تزال كييف تسيطر عليها.

كما صرحت موسكو بأن أوكرانيا يجب أن تكون دولة محايدة، وأنه لا يمكن نشر أي قوات تابعة لحلف الناتو هناك.

وذكرت مصادر روسية في وقت سابق من هذا العام أن بوتين يريد تعهدًا "كتابيًا" من القوى الغربية الكبرى بعدم توسيع حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة شرقًا، وهو تعبير مختصر عن استبعاد أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق رسميًا من عضوية الحلف.

صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، بأن السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية "لن تكون هدف بوتين النهائي".

وقالت كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة، للصحفيين: "علينا أن ندرك أنه إذا سيطر على دونباس، فسيسقط الحصن، وسينتقل حينها حتمًا إلى السيطرة على أوكرانيا بأكملها.

وإذا سقطت أوكرانيا، فإن مناطق أخرى ستكون في خطر أيضًا".

الأوكراني فولوديمير الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الصراع دموية الحرب العالمية الثانية زيلينسكي الأمريكي دونالد ترامب برلين ويتكوف صهر ترامب جاريد كوشنر الأراضي الأوكرانية روسيا إطلاق النار بوتين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

فضل شاكر

تأجيل محاكمة فضل شاكر لـ 9 يناير القادم

هنا الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

محمد صابر عرب

رئيس الأوبرا ينعى صابر عرب: دعم الفنون والتراث خلال مسيرته الفكرية

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد