قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الروسية: ندعم فنزويلا في ظل تعرضها لضغوط سياسية وتهديدات عسكرية أمريكية
وفاة 3 شباب اختناقا داخل شقة بالعاشر من رمضان.. وشهود عيان لـ “صدى البلد”: شاهدنا الضحايا ينزفون من أنفهم
16 إجراء جديدا.. خارطة طريق وزير التربية والتعليم لعام 2026
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند

ضباب دخاني وتلوث واسع في الهند
ضباب دخاني وتلوث واسع في الهند
محمد على


غطى ضباب دخاني سام كثيف العاصمة الهندية اليوم الاثنين، مما أدى إلى ارتفاع مستويات تلوث الهواء إلى أسوأ مستوياتها منذ أسابيع، وعرقل حركة السفر، ودفع السلطات إلى فرض أشد إجراءات الاحتواء صرامة.

أُلغيت أكثر من 40 رحلة جوية وتأخرت عشرات الرحلات الأخرى. وأفادت السلطات بتأخر أكثر من 50 قطاراً قادماً ومغادراً من نيودلهي لعدة ساعات.


حذر خبراء الرعاية الصحية السكان من تجنب جميع الأنشطة الخارجية، حيث أفادت المستشفيات بتدفق المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس وتهيج في العين.

قاله ناريش دانج، الطبيب في ماكس هيلثكير:" نيودلهي أشبه بغرفة غاز في الوقت الحالي. أجهزة تنقية الهواء لا يمكنها المساعدة إلا قليلاً، لذا فقد حان الوقت لأن تتوصل الحكومة إلى بعض الحلول الدائمة" .

ظلت مستويات تلوث الهواء في دلهي عند مستوى وصفته الحكومة الفيدرالية بأنه "خطير" خلال اليومين الماضيين، وهو ما تقول الحكومة إنه يمكن أن يسبب آثاراً تنفسية على الأشخاص الأصحاء ويؤثر بشكل خطير على صحة الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الرئة.

يوم الأحد، تجاوزت قراءات المؤشر الرسمي 450 في العديد من محطات الرصد، مرتفعةً من 430 يوم السبت، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن هذا الموسم الشتوي، وفقًا لبيانات المجلس المركزي لمكافحة التلوث. وكان المؤشر قد بلغ 449 يوم الاثنين. 

وتُعتبر القراءات الأقل من 50 جيدة. خلال فترات التلوث الشديد للهواء، تنصح الحكومة المواطنين بتجنب الخروج قدر الإمكان وارتداء كمامات N95 عند الخروج. 

ويُعدّ الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية أو قلبية وعائية أكثر عرضةً للخطر، لذا ينصحهم المسؤولون بتوخي الحذر الشديد.

تم نشر رشاشات المياه للسيطرة على الضباب الدخاني. وتسمح المدارس والمكاتب للعديد من الطلاب والموظفين بالبقاء في منازلهم.

لكن دعاة حماية البيئة يقولون إن أزمة تلوث الهواء في البلاد تتطلب تغييرات طويلة الأمد.

تُصنف نيودلهي والمنطقة المحيطة بها، التي يقطنها أكثر من 30 مليون نسمة، بشكل روتيني ضمن أكثر المناطق تلوثاً في العالم.

تضم الهند ستة من أكثر من عشر مدن الأكثر تلوثاً في العالم، وتعتبر نيودلهي العاصمة الأكثر تلوثاً، وفقاً لتقرير صادر عن قاعدة بيانات مراقبة جودة الهواء IQAir ومقرها سويسرا في وقت سابق من هذا العام.

ضباب دخاني سام العاصمة الهندية تلوث الهواء حركة السفر خبراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف خلال القاء كلمته

وزير الأوقاف: الفقيه الحق لا يكتفي بالأحكام المجردة بل يعي أحوالَ الناس وآثار الفتوى في حياتهم

جانب من الندوة

وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة صمام أمان للاستقرار المجتمعي في ظل التحديات المعاصرة

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر مخدر الجوكر على العقل والنفس

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد