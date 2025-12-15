أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند



غطى ضباب دخاني سام كثيف العاصمة الهندية اليوم الاثنين، مما أدى إلى ارتفاع مستويات تلوث الهواء إلى أسوأ مستوياتها منذ أسابيع، وعرقل حركة السفر، ودفع السلطات إلى فرض أشد إجراءات الاحتواء صرامة.

أُلغيت أكثر من 40 رحلة جوية وتأخرت عشرات الرحلات الأخرى. وأفادت السلطات بتأخر أكثر من 50 قطاراً قادماً ومغادراً من نيودلهي لعدة ساعات.



حذر خبراء الرعاية الصحية السكان من تجنب جميع الأنشطة الخارجية، حيث أفادت المستشفيات بتدفق المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس وتهيج في العين.

قاله ناريش دانج، الطبيب في ماكس هيلثكير:" نيودلهي أشبه بغرفة غاز في الوقت الحالي. أجهزة تنقية الهواء لا يمكنها المساعدة إلا قليلاً، لذا فقد حان الوقت لأن تتوصل الحكومة إلى بعض الحلول الدائمة" .

ظلت مستويات تلوث الهواء في دلهي عند مستوى وصفته الحكومة الفيدرالية بأنه "خطير" خلال اليومين الماضيين، وهو ما تقول الحكومة إنه يمكن أن يسبب آثاراً تنفسية على الأشخاص الأصحاء ويؤثر بشكل خطير على صحة الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الرئة.

يوم الأحد، تجاوزت قراءات المؤشر الرسمي 450 في العديد من محطات الرصد، مرتفعةً من 430 يوم السبت، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن هذا الموسم الشتوي، وفقًا لبيانات المجلس المركزي لمكافحة التلوث. وكان المؤشر قد بلغ 449 يوم الاثنين.

وتُعتبر القراءات الأقل من 50 جيدة. خلال فترات التلوث الشديد للهواء، تنصح الحكومة المواطنين بتجنب الخروج قدر الإمكان وارتداء كمامات N95 عند الخروج.

ويُعدّ الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية أو قلبية وعائية أكثر عرضةً للخطر، لذا ينصحهم المسؤولون بتوخي الحذر الشديد.

تم نشر رشاشات المياه للسيطرة على الضباب الدخاني. وتسمح المدارس والمكاتب للعديد من الطلاب والموظفين بالبقاء في منازلهم.

لكن دعاة حماية البيئة يقولون إن أزمة تلوث الهواء في البلاد تتطلب تغييرات طويلة الأمد.

تُصنف نيودلهي والمنطقة المحيطة بها، التي يقطنها أكثر من 30 مليون نسمة، بشكل روتيني ضمن أكثر المناطق تلوثاً في العالم.

تضم الهند ستة من أكثر من عشر مدن الأكثر تلوثاً في العالم، وتعتبر نيودلهي العاصمة الأكثر تلوثاً، وفقاً لتقرير صادر عن قاعدة بيانات مراقبة جودة الهواء IQAir ومقرها سويسرا في وقت سابق من هذا العام.