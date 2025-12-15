رئيس وزراء أستراليا يؤكد: حل الدولتين السبيل للمضي قدماً في الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن حل الدولتين هو السبيل للمضي قدماً في الشرق الأوسط وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال إن محاولة ربط اعتراف بلاده بفلسطين وهجوم بوندي الإرهابي الذي وقع أمس الأحد واستهدف تجمعًا لمدنيين أستراليين يهود بالقرب من شاطئ بوندي بمدينة سيدني، أمر مرفوض.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم الليلة الماضية، ألبانيز بإشعال فتيل "معاداة السامية" من خلال الاعتراف بدولة فلسطين.



وعندما سئل ألبانيز عما إذا كان يقبل هذا الارتباط، قال"لا، لا أقبله .. وبشكل ساحق، يعترف معظم العالم بأن حل الدولتين هو السبيل للمضي قدماً في الشرق الأوسط"، حسبما أورد موقع هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).



وأضاف ألبانيز اليوم الاثنين أن مجلس الوزراء الأسترالي وافق على فرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية بعد أن خلف حلدث إطلاق النار في شاطئ بوندي ما لا يقل عن 15 قتيلًا.



كما كشف ألبانيز عن أنه سيقترح قيودا جديدة، تشمل الحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن أن يمتلكها الفرد وتقييد تراخيص حمل السلاح على المواطنين الأستراليين.

