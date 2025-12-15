قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اليورو يقفز مع ترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية

أ ش أ

 ارتفع اليورو في السوق الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتحرك قرب أعلى مستوى له في شهرين مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدا من ضعف أداء العملة الأمريكية التي تواجه ضغوطا سلبية بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.


وصعد اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1745 دولار، من سعر افتتاح اليوم عند 1.1735 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 1.1728 دولار.


وأنهى اليورو، تعاملات الجمعة مستقرا دون أي تغيير مقابل الدولار، بعد مكاسب على مدار يومين متتاليين سجل خلالهما أعلى مستوى له في شهرين عند 1.1763 دولار.


وحقق اليورو الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 0.85% مقابل الدولار، في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة، واحتمالات التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.


وانخفض مؤشر الدولار يوم /الاثنين/ بحوالي 0.1%، مقتربًا من أدنى مستوياته في شهرين؛ ما يعكس ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.


وتواصل العملة الأمريكية مواجهة ضغوط سلبية منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، الذي جاءت نتائجه أقل تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، ما أعاد إحياء الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الفيدرالية خلال عام 2026.


ويعقد البنك المركزي الأوروبي، اجتماعه السنوي لسياسة النقد يومي الأربعاء والخميس هذا الأسبوع، في ختام اجتماعات السياسة النقدية لعام 2025. 


ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند 2.15% دون تغيير، للاجتماع الرابع على التوالي.


وتترقب الأسواق أية إشارات حول احتمالات استئناف دورة تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.


وأشادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الأسبوع الماضي بتحسن الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو، وألمحت إلى إمكانية رفع توقعات النمو الاقتصادي خلال الاجتماع الحالي.
 

ارتفع اليورو السوق الأوروبية العملات العالمية ضعف أداء العملة الأمريكية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

وزير الأوقاف خلال القاء كلمته

وزير الأوقاف: الفقيه الحق لا يكتفي بالأحكام المجردة بل يعي أحوالَ الناس وآثار الفتوى في حياتهم

جانب من الندوة

وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة صمام أمان للاستقرار المجتمعي في ظل التحديات المعاصرة

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر مخدر الجوكر على العقل والنفس

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

