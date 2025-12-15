اليورو يقفز مع ترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية

ارتفع اليورو في السوق الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتحرك قرب أعلى مستوى له في شهرين مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدا من ضعف أداء العملة الأمريكية التي تواجه ضغوطا سلبية بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وصعد اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1745 دولار، من سعر افتتاح اليوم عند 1.1735 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 1.1728 دولار.



وأنهى اليورو، تعاملات الجمعة مستقرا دون أي تغيير مقابل الدولار، بعد مكاسب على مدار يومين متتاليين سجل خلالهما أعلى مستوى له في شهرين عند 1.1763 دولار.



وحقق اليورو الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 0.85% مقابل الدولار، في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة، واحتمالات التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.



وانخفض مؤشر الدولار يوم /الاثنين/ بحوالي 0.1%، مقتربًا من أدنى مستوياته في شهرين؛ ما يعكس ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وتواصل العملة الأمريكية مواجهة ضغوط سلبية منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، الذي جاءت نتائجه أقل تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، ما أعاد إحياء الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الفيدرالية خلال عام 2026.



ويعقد البنك المركزي الأوروبي، اجتماعه السنوي لسياسة النقد يومي الأربعاء والخميس هذا الأسبوع، في ختام اجتماعات السياسة النقدية لعام 2025.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند 2.15% دون تغيير، للاجتماع الرابع على التوالي.



وتترقب الأسواق أية إشارات حول احتمالات استئناف دورة تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.



وأشادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الأسبوع الماضي بتحسن الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو، وألمحت إلى إمكانية رفع توقعات النمو الاقتصادي خلال الاجتماع الحالي.

