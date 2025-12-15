القبض على المتهم بالتعدى على عامل في مطعم بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو وصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام (شقيقه وزوجته ونجليهما) بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على أحد العاملين بمطعمه والتشهير به بالشرقية.



بالفحص وسؤال الشاكى (مالك مطعم – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان) قرر بتضرره من (أحد نجلى شقيقه) لقيامه بالتعدى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض على (أحد العمال بمطعمه) محدثاً إصابته بجروح وسحجات متفرقة.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل "نجل شقيق الشاكى" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى ، كما تبين عدم صحة ما ورد من قيام باقى المشكو فى حقهم بممارسة أعمال البلطجة أو تهديد الشاكى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

