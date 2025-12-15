مزارع يجمع الكلاب الضالة داخل أجولة ويعتدى عليها .. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بجمع عدد من الكلاب الصغيرة ووضعهم داخل أجولة بلاستيكية والتعدى عليهم بالضرب بعصا خشبية وإلقائهم داخل أحد المصارف بالغربية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة)، وبمواجهته أقر بإكتشافه وجود عدد من الجراء بالأرض الزراعية المملوكة له فقام بتجميعهم ونقلهم لقطعة أرض أخرى خشيةً على أسرته دون التعدى عليهم ، كما أرشد عن مكانهم وتم إخطار الجهات المعنية بذلك.



وبسؤال القائمة على تصوير مقطعى الفيديو قررت بتصويرهما حال قيام المشكو فى حقه بوضع الجراء داخل الأجولة ، وقيامها بإرساله إلى القائمة على النشر خشية قيام المزارع بالتعرض لهم بالإيذاء.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

