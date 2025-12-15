قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
حوادث

مزارع يجمع الكلاب الضالة داخل أجولة ويعتدى عليها .. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بجمع عدد من الكلاب الصغيرة ووضعهم داخل أجولة بلاستيكية والتعدى عليهم بالضرب بعصا خشبية وإلقائهم داخل أحد المصارف بالغربية.


بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة)، وبمواجهته أقر بإكتشافه وجود عدد من الجراء بالأرض الزراعية المملوكة له فقام بتجميعهم ونقلهم لقطعة أرض أخرى خشيةً على أسرته دون التعدى عليهم ، كما أرشد عن مكانهم وتم إخطار الجهات المعنية بذلك.


وبسؤال القائمة على تصوير مقطعى الفيديو قررت بتصويرهما حال قيام المشكو فى حقه بوضع الجراء داخل الأجولة ، وقيامها بإرساله إلى القائمة على النشر خشية قيام المزارع بالتعرض لهم بالإيذاء.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

