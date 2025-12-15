قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القبض على عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

مصطفى الرماح

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (8 رجال ، 3 سيدات – لـ 5 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة .

وضبط بصحبتهم 14 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول  وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.  
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
 

رعاية الأحداث الأطفال التسول إستجداء المارة

