نصب على مواطنين.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فى المجال المشار إليه "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مطبوعات دعائية –دفاتر إيصالات تحصيل نقدية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .