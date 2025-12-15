طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة وبحوزة عناصره قرابة طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة بنطاق محافظة السويس، تقدر قيمتها المالية بحوالى 90 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة المتنوعة تمهيداً للإتجار بها.





عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم (قرابة طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة "الهيدرو ، الحشيش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (90 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.



