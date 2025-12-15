القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها ناديا صحيا "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (6 سيدات، شخصين "يحمل أحدهما جنسية إحدى الدول") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

