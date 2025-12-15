ارتفاع عدد وفيات السيول في المغرب إلى 37 شخصا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
16 إجراء تخطط التعليم لتطبيقها في 2026 .. ماذا أعلن الوزير اليوم؟
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى السيول في المغرب إلى 37 شخصا
هاجر رزق

أعلن التلفزيون الرسمي المغربي ارتفاع عدد قتلى السيول في إقليم آسفي في جنوبي الدار البيضاء إلى 37 شخصا.

إسعاف 32 مصابا


 

وقالت السلطات المحلية بإقليم آسفي في بيان، إنه تم إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية.


 

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة، أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات، وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.


 

وتعرض إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي في المغرب، إلى فيضانات استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة، وفق ما أعلنته السلطات المغربية.

