قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خصومات النفط الروسي تجذب مصافي الصين الصغيرة بعد العقوبات الأمريكية

النفط
النفط
أ ش أ

استحوذت إحدى المصافي المستقلة في الصين على شحنة من خام "إسبو" الروسي بسعر مخفض قياسي بلغ نحو 8 دولارات للبرميل، في ظل العقوبات الأمريكية على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، حيث تجذب الخصومات الكبيرة التي تقدمها روسيا اهتمام المصافي الصينية الصغيرة.


وأفادت وكالة "بلومبرج" - نقلا عن تجار في سوق النفط الصينية - أن الشحنة بيعت بخصم يتراوح بين 7 و8 دولارات للبرميل مقارنة بسعر خام "برنت" القياسي في بورصة "آي سي إي" نهاية الأسبوع الماضي.


وتعد شركات روسنفت ولوك أويل من المنتجين الرئيسيين الذين يزودون خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادئ بالنفط، والذي يباع للمشترين عبر تجار.


وأكد محللون ومتابعون لسوق النفط أن الشحنات الأخيرة تم شراؤها بأكبر خصم خلال العام الجاري.


وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل في أكتوبر الماضي ضمن جهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل تدفقات الخام إلى الصين والهند.


وتراجعت الشركات الحكومية الكبرى في الصين عن شراء خام إسبو، فيما برزت المصافي الصغيرة المستقلة، المعروفة باسم "أباريق الشاي" (Teapots)، كمشترين أكثر استعدادا لتحمل المخاطر.


ويتمتع خام إسبو بشعبية بين المصافي الصينية بفضل العائد المرتفع من الديزل وقرب المسافة البحرية من الساحل الشرقي لروسيا. 


كما ارتفعت مشتريات المصافي الصغيرة مؤخرًا، بما في ذلك النفط الإيراني، بعد أن أصدرت بكين جولة جديدة من حصص الاستيراد للمصافي المستقلة أواخر الشهر الماضي.
 

المصافي المستقلة في الصين شحنة من خام إسبو الروسي العقوبات الأمريكية على شركتي روسنفت خام برنت القياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة صمام أمان للاستقرار المجتمعي في ظل التحديات المعاصرة

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر مخدر الجوكر على العقل والنفس

مفاي الجمهورية خلال كلمته في الندوة الدولية الثانية للإفتاء

مفتي الجمهورية يؤكد: الفتوى ليست رفاهية معرفية بل مهمة إنقاذ في زمن الأزمات

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد