خصومات النفط الروسي تجذب مصافي الصين الصغيرة بعد العقوبات الأمريكية

أ ش أ

استحوذت إحدى المصافي المستقلة في الصين على شحنة من خام "إسبو" الروسي بسعر مخفض قياسي بلغ نحو 8 دولارات للبرميل، في ظل العقوبات الأمريكية على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، حيث تجذب الخصومات الكبيرة التي تقدمها روسيا اهتمام المصافي الصينية الصغيرة.



وأفادت وكالة "بلومبرج" - نقلا عن تجار في سوق النفط الصينية - أن الشحنة بيعت بخصم يتراوح بين 7 و8 دولارات للبرميل مقارنة بسعر خام "برنت" القياسي في بورصة "آي سي إي" نهاية الأسبوع الماضي.



وتعد شركات روسنفت ولوك أويل من المنتجين الرئيسيين الذين يزودون خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادئ بالنفط، والذي يباع للمشترين عبر تجار.



وأكد محللون ومتابعون لسوق النفط أن الشحنات الأخيرة تم شراؤها بأكبر خصم خلال العام الجاري.



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل في أكتوبر الماضي ضمن جهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل تدفقات الخام إلى الصين والهند.



وتراجعت الشركات الحكومية الكبرى في الصين عن شراء خام إسبو، فيما برزت المصافي الصغيرة المستقلة، المعروفة باسم "أباريق الشاي" (Teapots)، كمشترين أكثر استعدادا لتحمل المخاطر.



ويتمتع خام إسبو بشعبية بين المصافي الصينية بفضل العائد المرتفع من الديزل وقرب المسافة البحرية من الساحل الشرقي لروسيا.



كما ارتفعت مشتريات المصافي الصغيرة مؤخرًا، بما في ذلك النفط الإيراني، بعد أن أصدرت بكين جولة جديدة من حصص الاستيراد للمصافي المستقلة أواخر الشهر الماضي.

