المباراة الوداعية و4 نجوم يدعمونه..ماذا ينتظر محمد صلاح في قلعة آنفيلد

أثار الدولي المصري محمد صلاح جدلا واسعا داخل ليفربول بعد نشره صورة منفردة من صالة الألعاب الرياضية، عقب استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

الصورة فتحت بابا من التعاطف والدعم داخل غرفة الملابس في ظل الأزمة المتصاعدة بين النجم المصري والنادي.

انفجر صلاح غضبًا إثر جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية في الدوري، قبل أن يأتي الاستبعاد الكامل من مواجهة إنتر ميلان ليزيد الأمور تعقيدًا.

وتتزامن الأزمة مع تراجع نتائج ليفربول الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، وسط تقارير تؤكد أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى “نقطة اللاعودة”.

وفي الفيديو التالي نكشف التفاصيل…