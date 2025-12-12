طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

تعد الطحينة بالسمسم واحدة من أشهر الإضافات الشرقية على المائدة المصرية والعربية، وتدخل في مئات الوصفات مثل المشويات، الكفتة، والسلطات.

ورغم توافرها جاهزة في الأسواق، إلا أن إعدادها في المنزل يمنحها نكهة أغنى وجودة أعلى، خاصة مع الإقبال المتزايد على الطهي المنزلي وارتفاع أسعار المنتجات الجاهزة، وإليكم طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت خطوة بخطوة

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت

مكونات الطحينة بالسمسم:

كوب سمسم أبيض خام

نصف كوب دقيق أبيض

نصف كوب زيت نباتي (زيت الذرة أو دوار الشمس)

رشة ملح

ماء دافئ للتحكم في القوام عند الاستخدام

طريقة التحضير:

ـ تحميص السمسم: يبدأ سر الطحينة الناجحة من السمسم نفسه، إذ يُحمص على نار هادئة دون زيت، مع التقليب المستمر حتى يصبح لونه ذهبياً وتفوح رائحته. وتعد هذه الخطوة أساسية للحصول على طعم غني مثل الجاهز.

ـ الطحن: يُترك السمسم ليبرد تمامًا، ثم يُطحن في مطحنة قوية حتى يتحول إلى عجينة ناعمة. وكلما طال وقت الطحن، أصبحت الطحينة أكثر نعومة وملمسًا.

ـ تحميص الدقيق: في مقلاة أخرى، يُحمص الدقيق لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط ليكتسب نكهة محمصة خفيفة دون تغيّر لونه. يساعد الدقيق في تماسك الطحينة ومنحها القوام المعروف.

ـ الدمج: يُضاف السمسم المطحون إلى الدقيق، ثم يُدمج الزيت تدريجيًا مع الخلط المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة وسميكة.

ـ ضبط النكهة والتعبئة: يمكن إضافة رشة ملح خفيفة لتحسين الطعم، ثم تُحفظ الطحينة في برطمان نظيف محكم الغلق.

ـ عند الاستخدام: يُضاف قليل من الماء الدافئ ويُقلب جيدًا حتى الوصول إلى القوام المطلوب سواء كان سميكًا أو متوسطًا حسب نوع الوصفة.