والد عروس المنوفية: لقيت بنتي مرمية على الأرض ووشّها أزرق من الضرب

روى محمد صقر، والد عروس المنوفية التي لقيت مصرعها في ظروف غامضة، تفاصيل اللحظات الأولى التي اكتشف فيها الواقعة، مؤكدًا أن ما شاهده لا يمكن لأي أب أن يتحمله.

اكتشاف الواقعة والتعامل معها

وقال صقر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على قناة MBC مصر إنه تلقى اتصالًا من إحدى جارات ابنته، فذهب فورًا بعد صلاة العشاء، ليفاجأ بابنته ملقاة على الأرض داخل منزل زوجها، بينما لم يكن في المكان سوى حماتها التي فرت هاربة فور رؤيته.

وأضاف: «طلعت لقيت بنتي على السرير ووشها أزرق من كتر الضرب، اتصلت بالنجدة على طول، والنيابة جات وشافت كل حاجة أنا عاوز حق بنتي».

خلافات زوجية

وأوضح أن ابنته كانت قد غضبت سابقًا بسبب خلافات زوجية، وأن أهل زوجها حضروا لمصالحتهـا، مضيفًا: «بنتهي اتضربت مرتين في شهرين. عروسة بقالها 120 يوم… عملت إيه علشان يحصل فيها كده؟».

وأكد الأب المكلوم أنه لم يشاهد ابنته سوى على شاشة الهاتف، متابعًا: «قال يعني هكسر تلفزيون؟! دي بنتي مقتولة. ربنا يصبر أمها».

وكشف في ختام حديثه أن ابنته كانت حامل، قائلاً: «كده هو قتل روحين».