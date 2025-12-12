هل تقرر التجديد لمديرة تعليم القاهرة في حركة التغييرات المعتمدة اليوم؟ الوزارة تنفي

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، صدور أي قرارات رسمية تنص على التجديد للدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حتى نهاية أعسطس القادم ضمن حركة تغييرات قيادات وزارة التربية والتعليم المعتمدة منذ قليل ، مشددا على أن الحركة لم تشمل أي قرارات بشأن مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نهائياً .

وقال المصدر : إن حركة التغييرات حتى الآن لم تشمل إلا الأسماء الآتية:

الدكتورة فاتن عزازي مكلفة بتسيير اعمال الجمعية العامة للمعاهد القومية خلفا لمحمد عطية

الدكتور محمد غازي الدسوقي مديراً للمركز القومي للبحوث التربوية

محمد عطية مستشارا للهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار

خالد عبد الحكم مستشاراً للوزير لشئون الامتحانات

وعلى جانب آخر ، كان قد أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره البالغ لما يبذله مديرو المديريات التعليمية من جهود مخلصة لضبط منظومة الأداء والانضباط داخل المدارس، مؤكدًا أنهم يمثلون الركيزة الأساسية في نجاح منظومة التعليم قبل الجامعي، لما يضطلعون به من دور محوري في متابعة الانضباط وتنفيذ السياسات التعليمية على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد رصيد نجاح جماعي يجب الحفاظ عليه والبناء عليه خلال الفترة المقبلة عبر متابعة دقيقة ويومية من قيادات المديريات والإدارات التعليمية.

وقد أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ انطلاق الدراسة سلسلة من الجولات الميدانية المفاجئة بعدد من المحافظات للإطمئنان على سير العملية التعليمية، لمس خلالها إلتزامًا واضحًا بالحضور والانضباط داخل الفصول، وتحسنًا في إدارة الكثافات، وتفعيل سجلات الدرجات والغياب، وتطبيقًا منتظمًا لأدوات التقييم،

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الجولات ستستمر بصفة دورية لضمان ترسيخ ثقافة الانضباط والجودة داخل المدارس.

و شدد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة لمديري المديريات للانضباط داخل المدارس، والالتزام الكامل بتعليمات النظافة العامة وصيانة المدارس، موجهًا بضرورة الاهتمام بنظافة جدران المدارس، وصيانة المقاعد الدراسية والسبورات بشكل دوري، والتأكد من أن تكون الديسكات بحالة جيدة، ورفع علم مصر في مظهر لائق وعلى ساري يعكس المظهر الحضاري للمدرسة، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب.