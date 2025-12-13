أحمد حسن يكشف أسباب غياب إمام عاشور وناصر ماهر عن كأس العرب

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الذي شارك في بطولة كأس العرب أسباب غياب إمام عاشور وناصر ماهر عن المنتخب في البطولة.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن" على قناة dmc: "كنا نضم 7 لاعبين من بيراميدز،

أحمد الشناوي - محمود جاد - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - قطة - زلاكا - مروان حمدي".

وتابع: "بيراميدز وافق على انضمام مروان حمدي لمنتخب مصر ليس دعما للمنتخبات الوطنية، ولكن بسبب تواصل الاتحاد المغربي معهم لضم الكرتي، لذلك وافقوا على انضمام حمدي لمصر لاعب مقابل لاعب".

وأكمل: "كنا نرغب في ضم الثلاثي محمد إسماعيل وصلاح محسن وإمام عاشور، ولكن حسام حسن قام بضمهم للمنتخب الأول، الذي له الأولوية بكل تأكيد، وأنا لا أستطيع أن أقترب من أي لاعب في المنتخب الأول".

وذكر: "أحمد حجازي رفض الانضمام، وعبد الله السعيد أراد أن يأتي على البطولة مباشرة، وناصر ماهر كان يرغب في الانضمام للمنتخب الأول وتواصل الكابتن حلمي معه ولكن لم ينضم، وحسين الشحات، وعبد القادر والعش تعرضوا لإصابات مختلفة، ولم نتكمن من ضمهم".

واختتم أحمد حسن: "بالإضافة لكل ذلك، هناك 4 أندية مصرية مشاركة في البطولات الأفريقية، لذلك لم نتمكن من ضم العديد من اللاعبين، والاختيار وفقا للمتاح".