أحمد حسن يقدم آلاف الاعتذارات بعد الخروج من كأس العرب

في أجواء يكسوها الحزن والخيبة، خرج أحمد حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، ليتحدث بصراحة شديدة عن أسباب الإقصاء المبكر من بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن الشعور العام بالحزن لدى الجماهير يستحق الاعتذار، وأن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا ما يستطيعونه في ظل ظروف وصفها بالصعبة.

أحمد حسن بدأ حديثه بقراءة فنية صريحة لمباريات المنتخب، مشيرًا إلى أن المنتخب قدّم أداءً جيدًا في عدد من المواجهات، كان أبرزها مباراة الكويت التي رأى أنها كانت الأفضل للمنتخب الوطني خلال المسابقة.

وأوضح أن الفريق كان الطرف المتفوق بشكل واضح، وأن النتيجة لم تعكس حجم السيطرة التي ظهرت على مدار اللقاء.

مباريات منتخب مصر

وتطرّق أحمد حسن إلى مباراة الإمارات، معتبرًا أن المنتخب قدّم خلالها مستوى جيدًا، كما أثنى على ما قدّمه اللاعبون أمام الأردن، مؤكدا أن الفريق ظهر بشكل مقبول وخلق فرصًا كافية، إلا أن التفاصيل الصغيرة غالبًا ما كانت تنقلب ضد المنتخب، وتطيح بآماله.

حزين بعد الخروج

ولم يُخفِ المدير الفني شعوره بالمرارة قائلاً: «أنا حزين جدًا بعد الخروج من كأس العرب، وأقدم آلاف الاعتذارات فقط بسبب حزن الناس». هذا الشعور، كما وصفه، لم يكن نابعًا من الأداء فحسب، بل من إحساسه بالمسؤولية تجاه الجمهور الذي كان ينتظر ظهورًا أفضل للمنتخب.

وختم أحمد حسن رسالته قائلاً: «تولينا المهمة في وقت صعب وقدمنا كل ما لدينا في البطولة»، في إشارة واضحة إلى الظروف المعقدة التي أحاطت بمرحلة الإعداد، سواء من حيث الوقت أو العناصر المتاحة أو الظروف التنظيمية التي واكبت مشاركة المنتخب.