شهدت منافسات كأس العرب 2025 واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعدما حقق منتخب الأردن فوزا تاريخيا على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكرا رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزا كبيرا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية محققا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.

ملخص ونتيجة مباراة منتخب مصر والأردن في كأس العرب 2025

شهدت المباراة التي أقيمت الثلاثاء سيطرة واضحة من المنتخب الأردني، وترجم تفوقه بتسجيل هدفين في الشوط الأول، حيث افتتح محمد ابو حشيش النتيجة في الدقيقة 19 بعد ضغط هجومي منظم.



وأضاف محمد زريق الهدف الثاني في الدقيقة 41، وسط تراجع وأخطاء دفاعية من لاعبي المنتخب المصري.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب مصر تقليص الفارق عبر هجمات متقطعة لم تشكل خطورة حقيقية، فيما استمر المنتخب الأردني في الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.



ومع اقتراب المباراة من نهايتها، سجل علاء علوان الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 93، مؤكدا تفوق النشامى وحسم صدارة المجموعة.

بهذه النتيجة، رفع منتخب الأردن رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، يليه المنتخب الاماراتي بـ4 نقاط، بينما توقف رصيد مصر والكويت عند نقطة واحدة لكل منهما.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025



الأردن - 9 نقاط

الامارات - 4 نقاط

مصر - 1 نقطة

الكويت - 1 نقطة

ملخص الأداء في المباراة

جاءت بداية اللقاء باستحواذ متبادل، إلا أن استحواذ الأردن كان أكثر فاعلية وأسفر عن أهداف، بينما اتسم استحواذ مصر بالسلبية عند الاقتراب من منطقة الجزاء.

وبلغت محاولات منتخب مصر الهجومية 24 محاولة، مقابل 13 محاولة فقط لمنتخب الأردن، إلا أن الفاعلية الهجومية لصالح الأخير حسمت نتيجة اللقاء.

بهذا الفوز، واصل منتخب الأردن عروضه القوية محققا العلامة الكاملة ومتصدرا المجموعة الثالثة، بينما ودع منتخب مصر البطولة وسط حالة من القلق حول أداء الفريق وغياب الفاعلية الهجومية.

ومع اكتمال ترتيب المجموعة، باتت الأنظار تتجه إلى الأدوار الإقصائية التي يدخلها منتخب الأردن بثقة كبيرة بعد مستوى استثنائي في الدور الاول.