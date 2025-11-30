محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى المبرة للتأمين الصحي بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى ، والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وإلتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المقررة لهم .

بدأ المحافظ الزيارة بمتابعة سير العمل داخل قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى ، واطمأن على الحالة الصحية لبعض المرضى ، مؤكداً على الأطباء وطاقم التمرض بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية متمنياً لهم الشفاء العاجل.

أكد محافظ الشرقية تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بوحدات التأمين الصحي بالمحافظة للإرتقاء بالرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.