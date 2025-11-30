قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا
الفرق بين كي جي ام اكتيون و هافال جوليان 2026 | أسعار ومواصفات
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
فن وثقافة

وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
أحمد إبراهيم

جدد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الثقة في الفنان تامر عبد المنعم، وكيل وزارة الثقافة، ومدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، كرئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

الجدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم، قد تولى منصب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في شهر سبتمبر من العام الماضي.

تامر عبد المنعم يشيد بعراقة فرقة رضا 

وقد أشاد الفنان تامر عبد المنعم بعراقة فرقة رضا للفنون الشعبية، مؤكدًا أنها من أقدم الفرق الاستعراضية في مصر والمنطقة، وتمثل ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة المصرية، وقال: "فرقة رضا أقدم من دول، وتاريخها الممتد يعكس حضارة مصر في الفنون، مثلما تعكسها في العلوم والآداب".

انطلاقة جديدة للفرقة.. وجولات دولية في الطريق

وأوضح عبد المنعم خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد» مع الإعلامية شيرين سليمان، أن الفرقة بصدد إطلاق مرحلة جديدة من التطوير الفني، تشمل المشاركة في عروض دولية قادمة في اليابان، روما، والكويت، بما يسهم في إعادة تقديم الفن المصري الأصيل إلى العالم.

ضعف الإقبال على الفنون التقليدية.. والقطاع الخاص هو الحل

تطرق عبد المنعم إلى واقع الفنون الشعبية اليوم، مشيرًا إلى محدودية المسارح الخاصة بها، وداعيًا إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق تقديم العروض ووصولها إلى جماهير جديدة في مختلف المحافظات.

الشباب يبحثون عن الضحك.. والمسرح التقليدي لم يعد يجذبهم

وعن عزوف الشباب عن المسرح التقليدي، قال عبد المنعم: "الشباب لم يعودوا يهتمون بالمسرح الذي تقدمه وزارة الثقافة أو الأعمال الكلاسيكية، بل ينجذبون أكثر إلى عروض مثل مسرح مصر لأنها تعتمد على الكوميديا السريعة". وأضاف أن الأجيال الجديدة تحتاج إلى عروض "مبهرة" حتى تنجذب إليها، بخلاف ما كان عليه الحال في جيله، الذي كان يتقبل المسرح العميق والجاد.

