محمد رمضان: الدنيا تصبح خاتم في صباعك بالحُب

أعرب الفنان محمد رمضان عن فلسفته في الحياة، موضحًا ما يعتبره كلمة السر التي تجعل الدنيا أكثر سهولة وجمالًا، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وقال رمضان في تعليقه:"كلمة سر الكون اللي تخلي الدنيا زي خاتم في صباعك هي الحب… حِب كل شيء، وحِب كل الناس، وحتى اللي بيكرهك أحبه… ثقة في الله محبة."

وفي سياق آخر، سبق أن شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، عبر إنستجرام، فيديو، يستعرض فيه هدية استثنائية من شخص عربي، تضمنت هاتف آيفون وسماعات ومايكروفون مصنوعين من الذهب عيار 24.

وعلق رمضان على الهدية قائلاً: «ميكروفون، سماعة رأس من الذهب عيار 24 قيراطًا، وآيفون من الذهب عيار ٢٤ قيراطًا... هدية مميزة حقًا من عائلتنا الحبيبة في الإمارات.. شكرًا لك النهاري على هذه اللفتة الرائعة».