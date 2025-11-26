محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة معاك للصبح

أعلن الفنان محمد رمضان، عن طرح أغنيته الجديدة بعنوان “معاك للصبح".

وشارك رمضان، البوستر الترويجي للأغنية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معلقا عليه: "دلوقتي.. معاك للصبح .. ثقة في الله نجاح".



وفي سياق آخر، سبق أن شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، عبر إنستجرام، فيديو، يستعرض فيه هدية استثنائية من شخص عربي، تضمنت هاتف آيفون وسماعات ومايكروفون مصنوعين من الذهب عيار 24.

وعلق رمضان على الهدية قائلاً: «ميكروفون، سماعة رأس من الذهب عيار 24 قيراطًا، وآيفون من الذهب عيار ٢٤ قيراطًا... هدية مميزة حقًا من عائلتنا الحبيبة في الإمارات.. شكرًا لك النهاري على هذه اللفتة الرائعة».