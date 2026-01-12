ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف بني سويف تفتتح الأسبوع الثقافي

أُقيمت فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد علي بن أبي طالب ببندر بني سويف، تحت عنوان التحفيز على التبرع بالدم، وحاضر فيها الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بني سويف.

في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

وتناول وكيل الوزارة أهمية التبرع بالدم باعتباره واجبًا إنسانيًا وقيمةً أخلاقيةً نبيلة، لما له من دور بالغ في إنقاذ الأرواح والتخفيف عن المرضى، مؤكدًا أن الإسلام حث على التعاون والتكافل، وجعل حفظ النفس من المقاصد العظمى للشريعة الإسلامية، وأن التبرع بالدم صورة عملية من صور البذل والعطاء.

كما أوضح وكيل الوزارة أن تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتبرع بالدم واجب دعوي ومجتمعي، داعيًا إلى نشر هذه الثقافة الإيجابية بين أفراد المجتمع، خاصة فئة الشباب، لما لها من أثر مباشر في دعم المنظومة الصحية وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية.

وشهد اللقاء تفاعلًا ملحوظًا من رواد المسجد، في أجواء دعوية وتوعوية هادفة، تعكس دور المسجد في بناء الوعي وخدمة المجتمع.