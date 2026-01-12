محافظة بني سويف: انتهاء نقل التغذيات وعودة التيار مؤقتا بقشيشة لحين الإصلاح الدائم

أعلن علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى، الانتهاء من أعمال نقل التغذيات الكهربائية على الخطوط المجاورة، وإعادة توصيل التيار الكهربائي للمناطق والقرى المتأثرة بانقطاع الكهرباء الناتج عن الحريق المحدود بمحطة محولات قشيشة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لتداعيات الحريق المحدود بمحطة محولات قشيشة، حيث يتابع سيادته الموقف لحظة بلحظة من خلال مركز السيطرة الموحد والأجهزة المختصة، موجهاً بسرعة التعامل مع المستجدات، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة التيار الكهربائي إلى طبيعته بشكل كامل وآمن.

وأوضح رئيس المدينة أن إعادة التيار تمت بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح بمحطة المحولات، وذلك في إطار تخفيف حدة الانقطاع وضمان استمرار الخدمة للمواطنين خلال فترة الإصلاح.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بني سويف، أنه سيتم تطبيق نظام تخفيف أحمال على القرى المتأثرة، بواقع ساعة بالتناوب بين القرى، كإجراء مؤقت لضمان استقرار الشبكة وعدم حدوث أعطال إضافية، وذلك لحين الانتهاء تمامًا من أعمال الإصلاح والصيانة الكاملة بمحطة محولات قشيشة.

وأكد رئيس قطاع الكهرباء ببني سويف أن الأطقم الفنية تواصل العمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية وغرفة السيطرة الموحدة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحتى عودة الخدمة لطبيعتها بشكل كامل وآمن.