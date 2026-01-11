قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات النقل بالمعهد الفني للتمريض

تامين صحي بني سويف
تامين صحي بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال امتحانات النقل بالمعهد الفني للتمريض التابع لفرع التأمين الصحي ببني سويف، التي انطلقت أمس بمادة "تمريض النساء والتوليد "، وتُختتم يوم الاربعاء  المقبل بمادة اللغة الإنجليزية ضمن جدول امتحانات يضم ٦ مواد.

ووجّه المحافظ باستمرار توفير كافة سبل الراحة والتيسيرات اللازمة للطالبات داخل اللجان، مع التشديد على المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات، ورفع تقارير فورية بأي معوقات قد تطرأ لضمان انتظام العملية الامتحانية دون أية معوقات.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير عرضه الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، تضمن الإشارة إلى تفقده سير أعمال الامتحانات ميدانيًا، بحضور كل من: الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، وفاطمة محمود مدير المعهد.

وخلال جولته، تفقد مدير فرع التأمين الصحي لجنة الصف الأول التي تضم 31 طالبة، واطمأن على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان في أجواء هادئة ومنظمة تساعد الطالبات على الأداء الجيد.

كما استمع إلى آراء الطالبات بشأن مستوى الامتحان، مؤكدًا عدم وجود أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وتم التأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، مع تطهير اللجان قبل وبعد كل مادة امتحانية.

وأكد مدير عام الفرع أنه تم توفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة، مع المتابعة الدورية لأعمال اللجان، وضمان انتظام الامتحانات، إلى جانب توفير الإضاءة والتهوية الجيدة، وكافة سبل الراحة للطالبات والمراقبين، فضلًا عن تجهيز اللجان طبيًا للتعامل مع أية حالات طارئة.

جدير بالذكر أن المعهد الفني للتمريض يُعد أحد الركائز الأساسية في دعم المنظومة الصحية بمحافظة بني سويف، من خلال إعداد كوادر تمريضية مؤهلة علميًا وعمليًا، تسهم بفاعلية في تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة داخل منشآت هيئة التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

