لمدة 8 ساعات.. ضعف المياه غداً في بعض قرى بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن 6 من قرى بمركز اهناسيا (البهسمون، منشية طاهر، أولاد هيبة،نزلة خلف، الدير، براوة) وذلك غداً الأحد 11 يناير 2026 "لمدة 8 ساعات" اعتباراً من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً،وذلك للقيام بأعمال التطهير بمحطة مياه منشية طاهر مركز اهناسيا.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي وبالكفاءة المطلوبة،مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بالمركز تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.