محافظ بني سويف يتابع المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على انتظام العمل في حملات المرحلة الأولي"في يومها الأول"من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة

جاء ذلك خلال تواجده داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة ،وفي حضور اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، حيث تابع المحافظ عبر بث حي انتظام سير العمل في حملات الإزالات التي يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة ، ومن خلال التواصل المباشر مع رؤساء الوحدات المحلية الذين تواجدوا للإشراف على تنفيذ قرارات الإزالة ضمن المرحلة الأولى من الموجة التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،

ونوه محافظ بني سويف عن تكليفاته بتعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية ،على مدار اليوم من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية الموجة ،مشيراً إلى متابعته للإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية وتضمنت عقد إجتماع تحضيري، ووضع جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

من جهته أشار السكرتير العام المساعد إلى أن تنفيذ الموجة 28 سيتم على 3 مراحل،خلال أشهر (يناير وفبراير ومارس)، تبدأ بالمرحلة الأولى اعتبارا من اليوم السبت 10 يناير الجاري وحتى 30 من نفس الشهر ، تليها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 فبراير،وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة المقرر تنفيذها في المدة من 7 إلى 27 مارس 2026