مصرع أم وطفلتها وإصابة الأب باختناق غاز داخل المنزل في بني سويف

لقيت سيدة وطفلتها مصرعهما، وأصيب زوجها باختناق داخل منزلهم بقرية العواونة التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

استقبل مستشفى إهناسيا التخصصي، برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق مدير إدارة المستشفى، السيدة “ص. ر” “35 عامًا” وطفلتها “م. أ” :3 سنوات" جثتين هامدتين، فيما تم نقل الزوج “ا. خ” "38 عامًا" في حالة خطرة إلى العناية المركزة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.



وتم نقل جثتي الأم وطفلتها إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق

فيما بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، حيث دلت التحريات الأولية على أن سبب الحادث يرجع إلى تسرب غاز داخل المنزل، ما أدى إلى حالات الاختناق والوفاة