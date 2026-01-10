صحة بني سويف تحيل صيدليًا للتحقيق لادعائه بالتكليف مديرًا لإدارة سمسطا

أحال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في بني سويف، أحد الصيادلة بمخزن الأدوية بإدارة سمسطا الصحية للتحقيق، عقب قيامه بالنشر عبر صفحته الشخصية وتم تداول الخبر بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى خلالها تكليفه مديرًا لإدارة سمسطا الصحية ، دون سند رسمي أو صدور أي قرارات معتمدة من المديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن ما تم تداوله عبر صفحة الصيدلي والصفحات الأخرى بمواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات تكليف في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أو تداول معلومات غير موثقة قد تثير البلبلة بين العاملين والمواطنين.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن الواقعة تم التعامل معها بشكل فوري حفاظًا على الانضباط الإداري واحترام القواعد المنظمة للعمل داخل المنظومة الصحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، وعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها التأثير على استقرار العمل داخل المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن أي قرارات تكليف أو تغييرات إدارية يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون الصحية، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

ووجّه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الشكر والتقدير للدكتورة رشا خليفة، مدير إدارة سمسطا الصحية الحالية، مشيدًا بما تبذله من جهود ملموسة في تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنها تتميز بالجدية والانضباط والاجتهاد في العمل، والحرص الدائم على متابعة سير العمل ميدانيًا وحل المشكلات أولًا بأول.

وأضاف أنه يثمن ويقدم الشكر للسيدة الدكتورة رشا خليفة حيث تم اختيارها مسبقا كمديرة لإدارة الطب الوقائى خلفا للدكتورة امنية احمد والتى تقدمت باعتذار عن الادارة وطلب الندب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ولكن عدلت عن الاعتذار والندب فكان موقفا مشرفا من د رشا خليفة يظهر روح التضحية والإيثار واحترام زميلتها الغالية واعتذرت عن العمل مديرة للطب الوقائى واستمرارها مديرة للإدارة الصحية بسمسطا .