قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي
أعظم المشروعات الهندسية.. أسوان تحيى ذكرى وضع حجر أساس السد العالى
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. اليوم
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح
سر استجابة الدعاء سريعا.. الأزهر ينصح بـ 4 أعمال تضمن لك قبوله
آبل تدرس تحديثات كبيرة لكاميرا آيفون… لا علاقة لها بالميجابيكسل
يعرض في رمضان.. شاهد ريهام حجاج من كواليس تصوير مسلسل توابع
خالد الغندور بعد هزيمة الكاميرون: المغرب كسب في كل حاجة
الرئيس الكولومبي :سأسافر إلى واشنطن لمنع اندلاع حرب عالمية
حكام مباريات غدًا الأحد في الجولة السادسة لكأس عاصمة مصر
خالد الغندور يوجّه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار
بقوة تتجاوز 2000 حصان.. قدرات مذهلة لـ لوتس إيفايا 2026 الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تحيل صيدليًا للتحقيق لادعائه بالتكليف مديرًا لإدارة سمسطا

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أحال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في بني سويف، أحد الصيادلة بمخزن الأدوية بإدارة سمسطا الصحية للتحقيق، عقب قيامه بالنشر عبر صفحته الشخصية وتم تداول الخبر بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى خلالها تكليفه مديرًا لإدارة سمسطا الصحية ، دون سند رسمي أو صدور أي قرارات معتمدة من المديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن ما تم تداوله عبر صفحة الصيدلي والصفحات الأخرى بمواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات تكليف في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أو تداول معلومات غير موثقة قد تثير البلبلة بين العاملين والمواطنين.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن الواقعة تم التعامل معها بشكل فوري حفاظًا على الانضباط الإداري واحترام القواعد المنظمة للعمل داخل المنظومة الصحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، وعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها التأثير على استقرار العمل داخل المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن أي قرارات تكليف أو تغييرات إدارية يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون الصحية، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

ووجّه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الشكر والتقدير للدكتورة رشا خليفة، مدير إدارة سمسطا الصحية الحالية، مشيدًا بما تبذله من جهود ملموسة في تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنها تتميز بالجدية والانضباط والاجتهاد في العمل، والحرص الدائم على متابعة سير العمل ميدانيًا وحل المشكلات أولًا بأول.

وأضاف أنه يثمن ويقدم الشكر للسيدة الدكتورة رشا خليفة حيث تم اختيارها مسبقا كمديرة لإدارة الطب الوقائى خلفا للدكتورة   امنية احمد والتى تقدمت باعتذار عن الادارة وطلب الندب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ولكن عدلت عن الاعتذار والندب فكان موقفا مشرفا من د رشا خليفة يظهر روح التضحية والإيثار واحترام زميلتها الغالية واعتذرت عن العمل مديرة للطب الوقائى واستمرارها  مديرة للإدارة الصحية بسمسطا .

بني سويف صحة بني سويف سمسطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الذهب

زيادة أسعار الذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة جديدة خلال 2026

القط «نيمبوس»

القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

منتخب اليد

اليوم.. منتخب كرة اليد يواجه إيران فى دورة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

مران منتخب مصر

تريزيجيه يشارك بشكل طبيعي في مران منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

صورة من اللقاء

منتخب المغرب يتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالفوز على الكاميرون 2-0

بالصور

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي

من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد