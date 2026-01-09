محافظ بني سويف يتابع استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اطمأن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على،خطة الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025/2026 لسنوات النقل بمراحل التعليم المختلفة (الابتدائي/الإعدادي/الثانوي)

والمقرر استئنافها غدًا السبت 10 يناير الجاري بجميع مدارس المحافظة، والتي كانت قد بدأت بالمواد غير المُضافة للمجموع مطلع الأسبوع الماضي قبل توقفها تزامناً مع احتفالات الأخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد "يناير 2026"

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير _أعدته وكيل وزارة التربية والتعليم أمل الهواري _ تضمن الإشارة إلى أن انتهاء المديرية من استعداداتها لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي ، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات أكثر من 570 ألف طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، بواقع 325 ألفًا و231 تلميذًا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، و162 ألفًا و156 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي، و39 ألفًا و375 طالبًا وطالبة بصفوف النقل في التعليم الثانوي العام (الأول والثاني)، بالإضافة إلى 49 ألفًا و257 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني من التعليم الفني.

وأكدت وكيل الوزارة على الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مشددة على عدم السماح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بسير اللجان أو التأثير على نزاهة الامتحانات، مؤكدة عدم السماح بأي تقصير أو إخلال بسير الامتحانات،والانضباط هو عنوان المرحلة الحالية،وأي خروج عن القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات سيُقابل بإجراءات قانونية فورية ودون تهاون."،وعدم التهاون مع حالات الغش أو الشروع فيه، سواء من الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، تحت أي ظرف."

كما شددت وكيل الوزارة على مراجعة تجهيز اللجان من حيث النظافة العامة، والإضاءة الجيدة، والتهوية المناسبة، وتوفير الأثاث المدرسي الملائم، مع التأكيد على تواجد الزائرين الصحيين ومشرفي الأدوار داخل اللجان طوال فترة الامتحانات، والالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة ، مع تواجد الملاحظين قبل بدء اللجان بوقتٍ كافٍ، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تخل بسير الامتحانات داخل اللجان، سواء للطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بالإضافة إلى التزام جميع الملاحظين بالتوقيع على إقرارات الموانع قبل بدء أعمال الامتحانات، وتوقيعهم على كشوف الملاحظة مسبقًا، وعدم السماح بإجراء أي تعديلات مخالفة، بما يسهم في إحكام منظومة العمل داخل اللجان وتحقيق الانضباط الكامل وذلك في إطار توجيهات السيد الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وأوضحت وكيل الوزارة أن نجاح الامتحانات مسؤولية جماعية، وكل فرد داخل اللجنة مُحاسب على دوره، وأي إهمال أو تقصير سيُعرض صاحبه للمساءلة القانونية دون استثناء،منوهة إلى تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم تعمل على مدار الساعة، ومتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للتعامل الفوري مع أي طارئ، وضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.