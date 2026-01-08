سكرتير مساعد بني سويف يتابع سير العمل بمنظومة التصالح

ترأس اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار المتابعة الأسبوعية المنتظمة لهذا الملف الحيوي.

وخلال الاجتماع استعرض السكرتير العام المساعد تقارير الأداء الخاصة بملفات التصالح بكل مركز على حدة، مؤكدًا توجيهات المحافظ بضرورة سرعة الانتهاء من جميع الملفات العالقة، والإسراع في إصدار النماذج القانونية للمواطنين الجادين، مع التشديد على سرعة التواصل مع المتقدمين الذين لم يتخذوا إجراءات فعلية لاستكمال ملفاتهم، لإثبات الجدية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين على حد سواء.

جاء ذلك بحضور المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة، والمهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني، والأستاذة داليا فيض الله المشرف على المراكز التكنولوجية، إلى جانب رؤساء المدن، والمعنيين بملف التصالح بالوحدات المحلية من الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق بين الجهات المعنية، لتسريع وتيرة العمل وتحقيق المستهدف من منظومة التصالح.