أخبار بني سويف| المحافظ يتابع سير العمل في ملف تقنين أراض أملاك الدولة ومنظومة التصالح

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يُتابع سير والعمل في ملف تقنين أراض أملاك الدولة



ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة،

وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، وأعضاء اللجنة من رؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.ناقش محافظ بني سويف "بشكل مُفصلّ" مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ ،حيث تم استعراض وبحث( 51 ملف جديد و8 إعادة عرض )،وتم عرض الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب "على حدة"

سكرتير مساعد بني سويف يتابع سير العمل بمنظومة التصالح

ترأس اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار المتابعة الأسبوعية المنتظمة لهذا الملف الحيوي.

وخلال الاجتماع استعرض السكرتير العام المساعد تقارير الأداء الخاصة بملفات التصالح بكل مركز على حدة، مؤكدًا توجيهات المحافظ بضرورة سرعة الانتهاء من جميع الملفات العالقة، والإسراع في إصدار النماذج القانونية للمواطنين الجادين، مع التشديد على سرعة التواصل مع المتقدمين الذين لم يتخذوا إجراءات فعلية لاستكمال ملفاتهم، لإثبات الجدية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين على حد سواء.

ندوة توعوية لترسيخ القيم الدينية والوطنية لدى الشباب من خلال تعزيز دور الأسرة ببني سويف

نظمت مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ندوة توعوية لترسيخ القيم الدينية والوطنية لدى الشباب من خلال تعزيز دور الأسرة ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة ، وفي حضور هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ،ومتابعة من ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ، أحمد يحيى مدير إدارة تنمية الشباب محمد علي، منسق نادي التثقيف المجتمعي سها أحمد، مشرف نادي التثقيف المجتمعي.