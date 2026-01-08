ندوة توعوية لترسيخ القيم الدينية والوطنية لدى الشباب من خلال تعزيز دور الأسرة ببني سويف

نظمت مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ندوة توعوية لترسيخ القيم الدينية والوطنية لدى الشباب من خلال تعزيز دور الأسرة ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة ، وفي حضور هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ،ومتابعة من ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ، أحمد يحيى مدير إدارة تنمية الشباب محمد علي، منسق نادي التثقيف المجتمعي سها أحمد، مشرف نادي التثقيف المجتمعي.

وحاضر في الندوة_ التي عقدت بنادي التثقيف المجتمعي بمركز العبور للتنمية الشبابية _ فضيلة الدكتور رضا عبد الحليم، مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف، رئيس لجنه الفتوى ببنى سويف، حيث أكد أهمية ترسيخ قيم الولاء والانتماء، ودور الأسرة في بناء الإنسان والمجتمع من منظور ديني وسطي يعزز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

فيما أضاف مدير عام الشباب والرياضة _في كلمته خلال الندوة_ أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في غرس القيم الدينية والوطنية، وأن تعزيز الانتماء والوعي المجتمعي لدى الشباب يسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية ، حيث تأتي الندوة ضمن خطة الوزارة _بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة _ لتعزيز الانتماء والولاء لدى جموع الشباب المصري .