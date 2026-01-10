انضباط ومناخ هادئ.. انتظام سير وأعمال امتحانات صفوف النقل في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم انتظام امتحانات صفوف النقل، التي استؤنفت" اليوم" عقب انتهاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ، والتي كانت قد بدأت مطلع الأسبوع الماضي بالمواد غير المضافة للمجموع ، حيث يُؤدي الامتحانات أكثر من 570 ألف طالباً وطالبة بمختلف المراحل ،بواقع 325 ألف و231 تلميذاً وتلميذة في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس ، و162 ألف و156 طالباً وطالبة للصفين الأول والثاني الإعدادي ، و39 ألف و375 طالباً وطالبة للنقل بالثانوي العام " الأول والثاني " ، بالإضافة إلى 49 ألف و257 طالباً وطالبة في الصفين الأول والثاني من التعليم الفني.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير متابعة أعدته وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذة أمل الهواري.

أشارت فيه جولتها التفقدية في أول أيام انعقاد الامتحانات، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وشملت الجولة تفقد عدد من المدارس، من بينها: علي بن أبي طالب الثانوية، الشهيد نور الدين الثانوية العسكرية، الدكتور إيهاب إسماعيل الثانوية العسكرية، الشهيد محمد مبروك أبو خطاب الثانوية شرق النيل، بالإضافة إلى مدرستي الصفا والمروة الابتدائية، وبني سويف الجديدة الابتدائية بنات.

وشهد "اليوم" أداء أكثر من 166 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الثالث والرابع الابتدائي الامتحانات في مادتي اللغة الأجنبية للصف الثالث، واللغة العربية للصف الرابع، فيما يؤدي ما يزيد على 162 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحانات في مادتي اللغة العربية للصف الأول، والدراسات الاجتماعية للصف الثاني، بالتوازي مع أداء أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (الفترة الصباحية) الامتحان في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي 19 ألفًا و339 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي (الفترة المسائية) الامتحان في مادة العلوم المتكاملة.

وخلال الجولة، تابعت وكيل الوزارة مدى التزام المدارس بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب، مع التشديد على تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان وعدم السماح بأي تجاوزات قد تعكر صفو العملية الامتحانية، حيث تم التشديد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لذلك، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أجرت وكيل الوزارة حوارًا مباشرًا مع عدد من الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة، والتأكد من تمكنهم من الدخول على المنصة الإلكترونية لأداء الامتحان عبر أجهزة التابلت، مؤكدة حرص المديرية على رصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها، مؤكدة حرص المديرية على انتظام الامتحانات منذ اللحظة الأولى، وعدم السماح بوجود أي معوقات قد تؤثر على مصلحة الطلاب،والعمل على توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب باعتبارها على رأس أولويات العمل خلال فترة الامتحانات.

و تم التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مع المتابعة المستمرة لأداء الملاحظين ورؤساء اللجان، لضمان حسن سير العملية الامتحانية ، مع استمرار المتابعة لسير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال التواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لضمان انتظام العملية الامتحانية بكافة مدارس المحافظة.