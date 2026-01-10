قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انضباط ومناخ هادئ.. انتظام سير وأعمال امتحانات صفوف النقل في بني سويف

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم انتظام امتحانات صفوف النقل، التي استؤنفت" اليوم" عقب انتهاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ، والتي كانت قد بدأت مطلع الأسبوع الماضي بالمواد غير المضافة للمجموع ، حيث يُؤدي الامتحانات أكثر من 570 ألف طالباً وطالبة بمختلف المراحل ،بواقع 325 ألف و231 تلميذاً وتلميذة في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس ، و162 ألف و156 طالباً وطالبة للصفين الأول والثاني الإعدادي ، و39 ألف و375 طالباً وطالبة للنقل بالثانوي العام " الأول والثاني " ، بالإضافة إلى 49 ألف و257 طالباً وطالبة في الصفين الأول والثاني من التعليم الفني.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير متابعة أعدته وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذة أمل الهواري.

أشارت فيه جولتها التفقدية في أول أيام انعقاد الامتحانات، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وشملت الجولة تفقد عدد من المدارس، من بينها: علي بن أبي طالب الثانوية، الشهيد نور الدين الثانوية العسكرية، الدكتور إيهاب إسماعيل الثانوية العسكرية، الشهيد محمد مبروك أبو خطاب الثانوية شرق النيل، بالإضافة إلى مدرستي الصفا والمروة الابتدائية، وبني سويف الجديدة الابتدائية بنات.

وشهد "اليوم" أداء أكثر من 166 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الثالث والرابع الابتدائي الامتحانات في مادتي اللغة الأجنبية للصف الثالث، واللغة العربية للصف الرابع، فيما يؤدي ما يزيد على 162 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحانات في مادتي اللغة العربية للصف الأول، والدراسات الاجتماعية للصف الثاني، بالتوازي مع أداء أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (الفترة الصباحية) الامتحان في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي 19 ألفًا و339 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي (الفترة المسائية) الامتحان في مادة العلوم المتكاملة.

وخلال الجولة، تابعت وكيل الوزارة مدى التزام المدارس بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب، مع التشديد على تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان وعدم السماح بأي تجاوزات قد تعكر صفو العملية الامتحانية، حيث تم التشديد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لذلك، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أجرت وكيل الوزارة حوارًا مباشرًا مع عدد من الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة، والتأكد من تمكنهم من الدخول على المنصة الإلكترونية لأداء الامتحان عبر أجهزة التابلت، مؤكدة حرص المديرية على رصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها، مؤكدة حرص المديرية على انتظام الامتحانات منذ اللحظة الأولى، وعدم السماح بوجود أي معوقات قد تؤثر على مصلحة الطلاب،والعمل على  توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب باعتبارها على رأس أولويات العمل خلال فترة الامتحانات.

و تم التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مع المتابعة المستمرة لأداء الملاحظين ورؤساء اللجان، لضمان حسن سير العملية الامتحانية ، مع استمرار المتابعة لسير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال التواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لضمان انتظام العملية الامتحانية بكافة مدارس المحافظة.

بني سويف محافظة بني سويف تعليم بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

هل لمس القطة ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

هل لمس القطة ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

ما الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة؟.. الإفتاء توضح

وزارة الأوقاف تنشر الحصاد الأسبوعي

وزارة الأوقاف تنشر الحصاد الأسبوعي: نشاط مكثف في رعاية الفكر وخدمة المجتمع

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد