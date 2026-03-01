قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق
جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد الإيراني وأسرته
عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا
مسلسل «إثبات نسب» .. درة تقترب من كشف الخيانة الكبرى
وزير الحرب الأمريكي: سيتم تدمير القدرات البحرية والصاروخية والنووية الإيرانية
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك
«ترامب» يزعم معرفته بالمُرشحين لخلافة «خامئني» .. وهجمات لسلاح الجو الإسرائيلي
استشهاد ابنة المرشد الإيراني وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.. ودوي انفجارين في طهران
حمادة الشربيني يستقبل سفير الجزائر على هامش مباراة مصر والجزائر النسائية
رفع حد الإعفاء لـ100 ألف جنيه .. تعديلات الضريبة العقارية بأجندة مجلس النواب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل زفافه بأيام.. مصرع شاب دهســًا في حادث مأساوي بسوهاج

الشاب الفقيد
الشاب الفقيد
سوهاج _ أنغام الجنايني

خيم الحزن على أهالي نجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثان بمحافظة سوهاج، عقب مصرع شاب في مقتبل العمر؛ إثر تعرضه لحادث دهس بمنطقة سيتي، في واقعة مؤلمة هزت مشاعر الأهالي وأبكت القلوب، خاصة أنه كان يستعد لإتمام زفافه خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور القسم يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث دهس ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الشاب "كريم أ- يقيم بنجع أبو شجرة- 32 سنة"، متأثرًا بإصاباته عقب أن صدمته سيارة أثناء تواجده بالطريق، حيث تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وأكد عدد من أهالي المنطقة أن الشاب الراحل كان يتمتع بسيرة طيبة وأخلاق حسنة، وكان محبوبًا بين الجميع، مشيرين إلى أنه كان قد كتب كتابه مؤخرًا، وكان يستعد لإقامة حفل زفافه خلال الفترة المقبلة.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أسرته وأصدقائه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وبيان ملابسات الحادث.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج نجع ابو شجرة دهس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

ترشيحاتنا

الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم في المقطم

الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم في المقطم

د. أحمد معبد في ملتقى الأزهر

أحمد معبد في ملتقى الأزهر : الطعن في السنة طعنٌ ببيان القرآن وأحكامه

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

أحمد معبد عبدالكريم: بدون السنة لن نعرف أحكام الإسلام

بالصور

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد