محافظات

ضبط 366 مخالفة تموينية في حملة مكبرة.. محافظ بني سويف يُشدّد الرقابة على الأسواق لحماية حقوق المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح بتداول السلع منتهية الصلاحية، وكافة صور الغش التجاري في الأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 3 حتى 9 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتبيّن من التقرير، الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، أن الحملات المشتركة تمكنت من ضبط 366 مخالفة تموينية، شملت 237 مخالفة بالمخابز البلدية، و67 مخالفة بالأسواق والمحلات العامة وقطاع الغش التجاري، إلى جانب 49 مخالفة في مجال البدالين التموينيين، و7 مخالفات في مجال المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، فضلًا عن سحب 6 عينات لمواد غذائية، مع ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمواد الغذائية والمنتجات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعرضها على النيابة العامة للتصرف.

الرقابة على المخابز البلدية

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 237 محضرًا لمخالفات شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم وجود ميزان معتمد بالمخبز، التوقف الكلي عن ممارسة النشاط، المخالفة لتعليمات الغلق، والتصرف في جزء من حصة المخبز من الدقيق البلدي المدعم بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، حيث بلغت الكمية التي تم التصرف فيها 59 جوال دقيق بلدي مدعم وزن 50 كجم للجوال، فضلًا عن تجميع دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء، وضبط والتحفظ على كمية إجمالية قدرها 22 جوال دقيق بلدي مدعم وزن 50 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية وعرضها على النيابة العامة للتصرف.

الرقابة على البدالين التموينيين

تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% لشهر يناير الجاري من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار، كما تم تحرير 49 محضرًا شملت: 20 مخالفة لتجار تموينيين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، 8 مخالفات لعدم الحصول على شهادات صحية سارية، 5 مخالفات لعدم وجود قائمة بيانات، 5 مخالفات لعدم إعلان الأسعار، 4 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، 6 مخالفات لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومخالفة لعدم وجود ماكينة صرف المقررات التموينية بالمنفذ.

الرقابة على الأسواق والمحلات العامة

تم تحرير 67 محضرًا، حيث تم ضبط سيارة تقوم بنقل دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج منظومة الخبز البلدي المدعم، وضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم، كما تم تحرير 4 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، شملت ضبط 120 كرتون كيك رول، 100 كرتون بسكويت، 18 جركن عسل أسود، 100 جركن زيوت سيارات، 25 جركن كيماويات بإجمالي 1300 لتر، و39 عبوة مبيدات حشرية وفطرية مجهولة المصدر، و6 محاضر لتجميع مقررات تموينية ومخالفات متعلقة بالترخيص والتفتيش، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد مخزن سلع غذائية لضبط 340 كيس مكرونة تموينية، و4 مخالفات لجزارين لضبط 45 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و19 جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار، و32 مخالفة لعدم استخراج شهادات صحية سارية.

الرقابة على المواد البترولية

تم تحرير محضر للتصرف في 420 أسطوانة بوتاجاز منزلية بالبيع في السوق السوداء، ومحضر لتغيير خط سير توزيع أسطوانات البوتاجاز وضبط 250 أسطوانة، إلى جانب تحرير 5 مخالفات للغلق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن البيانات والأسعار بمستودعات البوتاجاز.

الغش التجاري

تم تنظيم حملات تموينية مكثفة أسفرت عن سحب 6 عينات غذائية، وإرسالها للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.

بني سويف محافظ بني سويف تموين بني سويف

